Жителям РФ назвали способ проверить надежность авиакомпании

Москва, 16 апреля. Путешествующим самолетом раскрыли способ выяснить, какая авиакомпания надежная. Секретом поделился портал «Путешествия, туризм, наука» в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Помочь в выборе авиакомпании может специальный рейтинг, который строится исходя из ряда критериев. Среди них отмечают соответствие требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и одобрение от Федерального управления авиации США. Важным фактором будет отсутствие компании в «черном списке» Евросоюза.

Еще один способ отыскать надежного перевозчика — проверить в сервисе Airline Ratings. В нем хранятся истории полетов, используемых самолетов и другие данные авиакомпании. Специалисты рекомендуют выбирать регулярные рейсы, так как за них отвечает, в том числе государство.

Неприятности могут случиться с пассажиром во время полета вне зависимости от выбранной авиакомпании. Это касается его самочувствия. Чтобы избежать приступа тошноты, рекомендуется выбирать места в передней части или на уровне крыльев самолета и рядом с иллюминатором.