Мошенники изобрели новый метод для кражи криптовалюты

Москва, 16 апреля. Злоумышленники создают собственные проекты децентрализованных финансов, включая в код ошибку, чтобы нелегально вывести средства клиентов. Об этом сообщили в криптобирже Binance.

Мошенническая схема позволяет выводить средства держателей криптовалюты через смарт-контракт, обходя алгоритм, гарантирующий неприкосновенность вложений, рассказал директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев. Чтобы не попасться в лапы киберпреступников, он рекомендовал не использовать общественные Wi-Fi и проверять адрес ссылки биржи на соответствие с оригинальным адресом. Также необходимо следить за адресом получателя при транзакциях, передает газета «Известия»

Ранее экономисты рассказали, что стоимость биткоина в 2021 году может достичь 400 тысяч долларов. Такой прогноз озвучил старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун.