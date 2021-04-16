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Энтони Хопкинс раскрыл секрет своей феноменальной памяти
ru.wikipedia.org  /  Elena Torre from Viareggio, Italia (edited by User:LeeGer) / CC BY-SA 2.0
Общество

Энтони Хопкинс раскрыл секрет своей феноменальной памяти

Актер Энтони Хопкинс помнит все моменты своей жизни с трех лет и может вспомнить любую реплику героев, которых когда-то сыграл в кино или театре.

Москва, 16 апреля. Актер Энтони Хопкинс помнит все моменты своей жизни с трех лет и может вспомнить любую реплику героев, которых когда-то сыграл в кино или театре.

Память является «самым мощным и важным инструментом человека, жизненно необходимым», уверен звезда фильма «Молчанье ягнят». Профессия актера в этом плане одна из самых полезных, так как артистам в течение всей жизни приходится учить сценарии, передают «Известия».

«Мне нравится, когда я помню весь текст настолько, что, разбуди меня среди ночи, я его прочту с начала до конца. Мне кажется, благодаря этому мой мозг здоров. Конечно, существуют еще диета, зарядка, но память — важнейшее, что у меня есть. Она у меня прекрасная, долгая, я могу восстановить все, что случилось со мной с трех лет», — рассказал Хопкинс.

Актер не менее пяти раз в неделю играет на фортепиано, много читает и занимается живописью. Он обожает, когда чувствует, что его мозг работает.

Британского актера Энтони Хопкинса в фильме «Отец» ранее признали лучшим по версии BAFTA. Артист уже не один раз получал награду за «Лучшую мужскую роль».

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