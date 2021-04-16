Вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась эффективной для животных

Москва, 16 апреля. Российский препарат «Спутник V» может защищать животных от COVID-19.

Эффективность вакцины среди животных подтвердил гендиректор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. Он считает, что вакцинация питомцев внесет свой вклад в борьбу с распространением COVID-19.

«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — сказал Гинцбург.

Также препарат против коронавирусной инфекции для кошек и других животных был разработан международной группой ученых. Исследование показало, что вакцина работает и не только защищает питомцев от вируса, но и не дает ему передаться другим особям.