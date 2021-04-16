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Вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась эффективной для животных
gov.spb.ru  /  Пресс-служба администрации Приморского района Петербурга
Общество

Вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась эффективной для животных

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 06:13
Российский препарат «Спутник V» может защищать животных от COVID-19.

Москва, 16 апреля. Российский препарат «Спутник V» может защищать животных от COVID-19.

Эффективность вакцины среди животных подтвердил гендиректор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. Он считает, что вакцинация питомцев внесет свой вклад в борьбу с распространением COVID-19.

«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — сказал Гинцбург.

Также препарат против коронавирусной инфекции для кошек и других животных был разработан международной группой ученых. Исследование показало, что вакцина работает и не только защищает питомцев от вируса, но и не дает ему передаться другим особям.

вакцина животные Спутник V
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