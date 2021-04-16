Ученые США оценили риск заражения у переболевших COVID-19 молодых людей

Нью-Йорк, 16 апреля. Перенесшие коронавирусную инфекцию молодые люди могут заразиться повторно и быть переносчиком SARS-CoV-2. К такому выводу пришли американские ученые.

Авторами исследования выступили медики во главе с профессором Медицинской школы имени Карла Айкана Стюартом Силфоном. Участие в проекте приняли примерно 2,5 тысячи морских пехотинцев. Наблюдение продолжалось с мая по ноябрь прошлого года.

Среди военных в основном были мужчины в возрасте от 18 до 20 лет. Подавляющее большинство из добровольцев — 2247 — еще не болели COVID-19. В ходе исследования среди них заразились коронавирусом около 48% человек. Специалисты выявили высокую вирусную нагрузку, которая в 10 раз превысила показатель у уже перенесших заболевание.

Ранее британские ученые сравнили риски развития тромбоза после прививки вакцинами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Вне зависимости от препарата вероятность образования осложнений приблизительно одинакова, выяснили специалисты.