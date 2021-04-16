Две шайбы Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Нью-Йорк, 16 апреля. «Рейнджерс» нанесли разгромное поражение «Нью-Джерси» в матче регулярного розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:0.

Артемий Панарин отметился дублем и результативной передачей. Еще по одной шайбе в составе команды из Нью-Йорка забили Райан Линдгрен и Джейкоб Труба.

Таким образом, на данный момент российский хоккеист набрал 46 очков в 32 матчах НХЛ. Следующий матч команды проведут в Нью-Йорке. Игра состоится 17 апреля.

В недавнем результативном матче между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» Панарин также отметился результативными действиями. В той встречи россиянин сделал три голевых паса и забил одну шайбу, а его команда выиграла со счетом 8:4.