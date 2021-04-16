Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 06:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:50
Политика
Перепутал фамилию Путина: Байден дважды оговорился во время выступления о РФ
06:47
Экономика
Центральный Банк России лишил лицензии организацию «Нейва»
06:42
Общество
Губернатор Новосибирской области Травников привился вакциной «ЭпиВакКорона»
06:26
Происшествия
Обвал стены произошел в приморской школе в селе Воздвиженка
06:16
Общество
Жителям РФ назвали способ проверить надежность авиакомпании
06:08
Экономика
Мошенники изобрели новый метод для кражи криптовалюты
06:07
Общество
Энтони Хопкинс раскрыл секрет своей феноменальной памяти
06:04
Общество
Вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась эффективной для животных
06:00
Общество
Ученые США оценили риск заражения у переболевших COVID-19 молодых людей
06:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на желание США ввести санкции против РФ
05:56
Спорт
Две шайбы Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
05:53
Шоу-бизнес
Леонид Агутин вспомнил свой «развод» с Анжеликой Варум
05:50
Политика
Фарс и абсурд: Аналитик назвал санкции США признаком некомпетентности Байдена
05:46
Общество
Вода начала отбывать из затопленных домов в Хабаровском крае
05:45
Общество
Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки в Московском регионе
05:43
Политика
Политолог объяснил, почему Байден в речи о России противоречил сам себе
05:22
Общество
Рябиновая аллея в честь героев ВОВ появилась в Луганске
05:17
Общество
Березовый сок может спровоцировать проблемы с ЖКТ
05:00
Общество
Стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет: мнение детского психолога
04:59
Шоу-бизнес
Это война: мать Аршавина раскрыла неожиданные подробности его разводов 
Все новости
Две шайбы Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
vk.com  /  Артемий Панарин
Спорт

Две шайбы Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Рейнджерс» нанесли разгромное поражение «Нью-Джерси» в матче регулярного розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:0.

Нью-Йорк, 16 апреля. «Рейнджерс» нанесли разгромное поражение «Нью-Джерси» в матче регулярного розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:0.

Артемий Панарин отметился дублем и результативной передачей. Еще по одной шайбе в составе команды из Нью-Йорка забили Райан Линдгрен и Джейкоб Труба.

Таким образом, на данный момент российский хоккеист набрал 46 очков в 32 матчах НХЛ. Следующий матч команды проведут в Нью-Йорке. Игра состоится 17 апреля.

В недавнем результативном матче между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» Панарин также отметился результативными действиями. В той встречи россиянин сделал три голевых паса и забил одну шайбу, а его команда выиграла со счетом 8:4.

нью-джерси рейнджерс панарин
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Спорт / Две шайбы Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Рейтинг@Mail.ru