Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 06:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:50
Политика
Перепутал фамилию Путина: Байден дважды оговорился во время выступления о РФ
06:47
Экономика
Центральный Банк России лишил лицензии организацию «Нейва»
06:42
Общество
Губернатор Новосибирской области Травников привился вакциной «ЭпиВакКорона»
06:26
Происшествия
Обвал стены произошел в приморской школе в селе Воздвиженка
06:16
Общество
Жителям РФ назвали способ проверить надежность авиакомпании
06:08
Экономика
Мошенники изобрели новый метод для кражи криптовалюты
06:07
Общество
Энтони Хопкинс раскрыл секрет своей феноменальной памяти
06:04
Общество
Вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась эффективной для животных
06:00
Общество
Ученые США оценили риск заражения у переболевших COVID-19 молодых людей
06:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на желание США ввести санкции против РФ
05:56
Спорт
Две шайбы Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
05:53
Шоу-бизнес
Леонид Агутин вспомнил свой «развод» с Анжеликой Варум
05:50
Политика
Фарс и абсурд: Аналитик назвал санкции США признаком некомпетентности Байдена
05:46
Общество
Вода начала отбывать из затопленных домов в Хабаровском крае
05:45
Общество
Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки в Московском регионе
05:43
Политика
Политолог объяснил, почему Байден в речи о России противоречил сам себе
05:22
Общество
Рябиновая аллея в честь героев ВОВ появилась в Луганске
05:17
Общество
Березовый сок может спровоцировать проблемы с ЖКТ
05:00
Общество
Стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет: мнение детского психолога
04:59
Шоу-бизнес
Это война: мать Аршавина раскрыла неожиданные подробности его разводов 
Все новости
Леонид Агутин вспомнил свой «развод» с Анжеликой Варум
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov
Шоу-бизнес

Леонид Агутин вспомнил свой «развод» с Анжеликой Варум

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 05:54
Артистов Леонида Агутина и Анжелику Варум многие считают эталоном красивой и крепкой пары на российской эстраде. Но и в их жизни бывали кризисы.

Москва, 16 апреля. Артистов Леонида Агутина и Анжелику Варум многие считают эталоном красивой и крепкой пары на российской эстраде. Но и в их жизни бывали кризисы.

Со всеми ссорами и недомолвками Агутин и Варум благополучно справлялись. Но журналисты часто приукрашивают ситуацию и продолжают «разводить» пару. Одним из таких случаев поделился исполнитель хита «Аэропорты» в интервью на YouTube-канале Юрия Костина.

Леонид Агутин вспомнил свой «развод» с Анжеликой Варум
instagram.com  / @agutinleonid

Супруги часто ссорятся из-за провокационного поведения, которое позволяет себе Агутин на публике. Его однажды заметили пьяным на одном мероприятии, где позже они с Варум устроили ссору. Пара хоть и помирилась, но общественность продолжает обсуждать некие проблемы в их союзе.

«Это был неприятный момент, и мы тогда, конечно, с супругой поругались. Даже не поругались, а она просто... Расстроилась она очень, конечно, и я тоже. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли, и все-таки...— рассказал Агутин.

Леонид Агутин состоит в браке с Анжеликой Варум уже больше 20 лет. Но некоторым до сих пор кажется, что их союз скоро перестанет существовать. Певец с иронией отвечает на домыслы и шутит, что готов прожить с женой еще лет пять.

леонид агутин развод анжелика варум
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Леонид Агутин вспомнил свой «развод» с Анжеликой Варум
Рейтинг@Mail.ru