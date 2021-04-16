Леонид Агутин вспомнил свой «развод» с Анжеликой Варум

Москва, 16 апреля. Артистов Леонида Агутина и Анжелику Варум многие считают эталоном красивой и крепкой пары на российской эстраде. Но и в их жизни бывали кризисы.

Со всеми ссорами и недомолвками Агутин и Варум благополучно справлялись. Но журналисты часто приукрашивают ситуацию и продолжают «разводить» пару. Одним из таких случаев поделился исполнитель хита «Аэропорты» в интервью на YouTube-канале Юрия Костина.

instagram.com / @agutinleonid

Супруги часто ссорятся из-за провокационного поведения, которое позволяет себе Агутин на публике. Его однажды заметили пьяным на одном мероприятии, где позже они с Варум устроили ссору. Пара хоть и помирилась, но общественность продолжает обсуждать некие проблемы в их союзе.

«Это был неприятный момент, и мы тогда, конечно, с супругой поругались. Даже не поругались, а она просто... Расстроилась она очень, конечно, и я тоже. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли, и все-таки...— рассказал Агутин.

Леонид Агутин состоит в браке с Анжеликой Варум уже больше 20 лет. Но некоторым до сих пор кажется, что их союз скоро перестанет существовать. Певец с иронией отвечает на домыслы и шутит, что готов прожить с женой еще лет пять.