Фарс и абсурд: Аналитик назвал санкции США признаком некомпетентности Байдена

Вашингтон, 16 апреля. Последние санкции США против России заставляют сомневаться в компетентности и рассудительности американского президента Джо Байдена, заявил аналитик Дэниел Макадамс.

Макадамс назвал все происходящее «фарсом». По его словам, США, кажется, сами осознают абсурдность своих действий, но «им просто все равно». По мнению эксперта, очень сложно дать какое-то объяснение такому «уровню некомпетентности» новой администрации. После таких действий Байдену вряд ли можно надеяться на то, что российский лидер Владимир Путин согласится с ним встретиться.

«Встреча не состоится. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Путин не будет игнорировать враждебные шаги в виде новых санкций и развязывания экономической войны против рубля», — заметил Макадамс.

Ранее президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции в Белом доме. Темой выступления стали взаимоотношения между Вашингтоном и Москвой.