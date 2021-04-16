Вода начала отбывать из затопленных домов в Хабаровском крае

Хабаровск, 16 апреля. Сильные дожди прекратились в Хабаровском крае. Свыше 20 домов смогли освободиться от воды за сутки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате сильных ливней, которые принесли тайфуны «Кроса» и «Лесима», было подтоплено 27 жилых домов, 538 приусадебных участков, 334 земельных участка и около 1800 дачных участков в 38 населенных пунктах. За прошлые сутки подтопленными оказались более 1,9 тыс. загородных подворий.

Сейчас по Хабаровскому краю идут небольшие дожди. Однако уже в ближайшие дни прогнозируется циклон с обильными осадками, сообщает ГУ МЧС.

Накануне стало известно, что введенные из-за циклона ограничения сняли с дорог в Хабаровском крае. Некоторые запреты сохраняются на участке трассы Лидога — Ванино.