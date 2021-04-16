Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки в Московском регионе

Москва, 16 апреля. Минусовые температуры вернутся в столицу и Подмосковье на следующей неделе, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В ночь на 20 апреля в Московском регионе температура воздуха может опуститься до -1 градуса по Цельсию. В ночь на 21 апреля ожидается 0...+5 градусов. По словам синоптиков, минусовые температуры связаны с надвижением скандинавского циклона, который вытеснит все теплые антициклоны. Кроме этого, возможны осадки в виде дождя со снегом.

«Он [циклон] образовался на севере, то воздух в нем прохладный. И еще ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки», – уточнила Паршина.

Дневные температуры будут колебаться от +9 до +14. К середине следующей недели небо начнут затягивать тучи.

Ранее синоптики спрогнозировали комфортную погоду на майские праздники в России. В период с 1 по 10 мая в столице России и городе на Неве столбики термометров будут показывать от +10 до +14 градусов.