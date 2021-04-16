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Политолог объяснил, почему Байден в речи о России противоречил сам себе
Global Look Press  /  Doug Mills
Политика

Политолог объяснил, почему Байден в речи о России противоречил сам себе

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 05:43
Политолог Дмитрий Солонников обратил внимание на странные противоречия в выступлении президента США Джо Байдена, посвященном отношениям Вашингтона и Москвы.

Москва, 16 апреля. Политолог Дмитрий Солонников обратил внимание на странные противоречия в выступлении президента США Джо Байдена, посвященном отношениям Вашингтона и Москвы.

В беседе с Пятым каналом политолог обратил внимание, что глава Белого дома в обращении к нации говорил о санкциях и противодействии Москве, однако следом указывал на необходимость налаживания отношений с Россией. Причину таких разногласий Солонников видит в противоположных позициях его советников.

«Есть два разных варианта. Байден выступает не сам по себе, есть администрация, которая готовит его повестку дня. Выступает он с заранее заготовленными тезисами, в которых есть борьба двух разных точек зрения. Одни его советники играют на обострении ситуации и усилении давления на Россию. Другая группа в администрации хотела бы больше договориться с Россией», — подчеркнул Солонников.

Ранее на этой неделе Байден провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в рамках которых, среди прочего, обсуждалась возможность проведения двустороннего саммита в Европе, на нейтральной территории. В четверг глава Белого дома произнес речь, посвященную отношениям Соединенных Штатов с Россией. Первым делом он сообщил, что в телефонном разговоре с российским лидером был «искренен, почтителен», а сама беседа «была уважительной».

Говоря о введении новых санкций, указ о которых Байден подписал за несколько часов до выступления, глава Белого дома сообщил, что «США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией». Однако уже в следующем предложении американский президент добавил, что Вашингтон готов усилить санкционное давление, «если Россия продолжит вмешиваться» в американскую демократию.

путин сша байден
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