Рябиновая аллея в честь героев ВОВ появилась в Луганске

Луганск, 16 апреля. Рябиновую Аллею Славы из 30 деревьев высадили жители Луганска около школы №5 и в районе транспортного предприятия «Флагман».

Акцию поддержали ученики школы, общественные деятели и предприниматели. Инициатором идеи выступила депутат Народного совета ЛНР, директор Луганской специализированной школы №5 имени Владимира Даля Ирина Андрух.

«Мы присоединились к международной акции («Сад памяти») и в рамках к этой акции сделали свою акцию «Аллея Славы» в честь наших ветеранов Великой Отечественной войны», — сказала она.

Мероприятие посетили ветераны ВОВ Александр Красильников и Павел Кутовой. Они отметили, что подобные акции хорошо влияют на воспитание детей и прививают любовь к Родине. А также подчеркнули важность озеленения города.

Однако не все люди осознают значимость подвига советских людей и ужасы, через которые им пришлось пройти. Так, в Санкт-Петербурге полиция задержала подростка, который осквернил памятник жертвам нацизма. Парня 16 лет смогли вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, передает "Царьград".