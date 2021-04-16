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Рябиновая аллея в честь героев ВОВ появилась в Луганске
pixabay.com
Общество

Рябиновая аллея в честь героев ВОВ появилась в Луганске

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 05:24
Рябиновую Аллею Славы из 30 деревьев высадили жители Луганска около школы №5 и в районе транспортного предприятия «Флагман».

Луганск, 16 апреля. Рябиновую Аллею Славы из 30 деревьев высадили жители Луганска около школы №5 и в районе транспортного предприятия «Флагман».

Акцию поддержали ученики школы, общественные деятели и предприниматели. Инициатором идеи выступила депутат Народного совета ЛНР, директор Луганской специализированной школы №5 имени Владимира Даля Ирина Андрух.

«Мы присоединились к международной акции («Сад памяти») и в рамках к этой акции сделали свою акцию «Аллея Славы» в честь наших ветеранов Великой Отечественной войны», — сказала она.

Мероприятие посетили ветераны ВОВ Александр Красильников и Павел Кутовой. Они отметили, что подобные акции хорошо влияют на воспитание детей и прививают любовь к Родине. А также подчеркнули важность озеленения города.

Однако не все люди осознают значимость подвига советских людей и ужасы, через которые им пришлось пройти. Так, в Санкт-Петербурге полиция задержала подростка, который осквернил памятник жертвам нацизма. Парня 16 лет смогли вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, передает "Царьград".

ветераны вов аллея славы
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