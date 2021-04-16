Березовый сок может спровоцировать проблемы с ЖКТ

Москва, 16 апреля. Употреблять березовый сок можно в количестве не более двух стаканов в день. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, чрезмерное употребление этого напитка может спровоцировать возникновение проблем с желудочно-кишечным трактом, а также вызвать аллергические реакции.

Однако у свежесобранного березового сока есть и плюсы. В нем содержится большое количество органических кислот и минеральных веществ. Взрослому человеку не повредит выпивать по одному-два стакана в день, рассказала Стародубова в интервью РИА Новости.

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