Это война: мать Аршавина раскрыла неожиданные подробности его разводов 

Москва, 16 апреля. Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна раскрыла скандальные подробности его ухода от гражданской жены Юлии Барановской к Алисе Казьминой.

Спортсмен почти девять лет прожил с Барановской, пара воспитывала троих детей. Однако в 2013 году Аршавин бросил свою избранницу ради Казьминой. Правда, с моделью брак тоже не продлился долго. Татьяна Аршавина в эфире программы «Пусть говорят» призналась, что всегда недолюбливала Казьмину, да и с Барановской отношения складывались не лучшим образом.

«Когда в 2003 году у него завязались отношения с Юлей, он был прекрасный, солнечный мальчик, открытый миру, щедрый, замечательный. Он просто излучал позитив. И вот за 15 лет — это вообще другой человек. Он состарился, стал закрытый. После Алисы — это караул какой-то, просто кровоточащая рана», — заявила она.

Pr Scr youtube.com / Пусть говорят

Татьяна была уверена, что Юлия не оставит в покое ее сына после расставания, пытаясь поправить свое финансовое положение.

«Тогда я понимала, что это будет война», — добавила женщина.

Говоря о расставании ее сына с Юлией, Аршавина сообщила, что футболист «действительно любил Алису». В те дни он был очень счастливым. Возможно, предположила мать спортсмена, он бы не бросил детей, «но Алиса вплотную взялась за Андрея».

«Она рассказывала, что муж ее избивает, что вообще может убить. В итоге сын заявил, что Алиса ради него развелась, ей некуда идти, и он не может остаться с Юлей», — сообщила Татьяна.

Аршавина предположила, что Барановская, несмотря на выстраиваемый имидж независимой женщины, все еще неравнодушна к ее сыну. Но тот к ней никогда не вернется.

instagram.com / @arshavina_alisia__mb

В последнее время жизнь Казьминой изменилась: в результате перенесенного заболевания ее лицо оказалось изуродовано. Несколько месяцев назад у нее диагностировали некроз, разрушающий хрящи и ткани лица. Бывшая модель попала в больницу с перитонитом и даже провела некоторое время в коме. Не смогла бывшая жена Аршавина избежать и коронавируса.

Тяжелобольная женщина уже вернулась домой, но о выздоровлении говорить еще рано, ей требуется длительное восстановление. Больше всего ее беспокоят пролежни, образовавшиеся во время комы.