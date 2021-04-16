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Аналитик Шатилин раскрыл способ сэкономить на ремонте камеры смартфона
pixabay.com
Общество

Аналитик Шатилин раскрыл способ сэкономить на ремонте камеры смартфона

Обладатели смартфонов жалуются на появление царапин на камере гаджета. Является ли это поводом купить новое устройство, рассказал аналитик Илья Шатилин.

Москва, 16 апреля. Обладатели смартфонов жалуются на появление царапин на камере гаджета. Является ли это поводом купить новое устройство, рассказал аналитик Илья Шатилин.

Модули камер на современных смартфонах защищает прочное стекло или пластик. Но они не спасают от царапин. Если появилось внешнее повреждение, ситуацию можно исправить самостоятельно. Аналитик Шатилин посоветовал зашлифовать небольшие дефекты пастой ГОИ.

«Есть так называемое жидкое стекло. Оно предназначено для устранения мелких царапин с экранов. Эта смесь заполняет собой небольшие царапины и может улучшить состояние стекла», — цитирует слова эксперта радио Sputnik.

Самостоятельно справиться можно с внешними проблемами. Но с более сложными неисправностями лучше обратиться к мастеру. Он установит причину ухудшения работы камеры и даст определенные советы, отметил Шатилин.

Некоторые пользователи смартфона отмечают быструю потерю заряда аккумулятора. Специалисты советуют отключить ненужные функции и приложения, которые работают в фоновом режиме. Еще один способ экономии включить режим «в полете».

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