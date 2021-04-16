Эксгибиционист станцевал для продавщиц в цветочном магазине во Владивостоке

Владивосток, 16 апреля. Голый мужчина по зову весны решил продемонстрировать свои танцы противоположному полу. В качестве зрителей он выбрал продавщиц из случайного цветочного магазина.

Обнаженный житель Владивостока исполнил песни и пляски в магазине. Однако увиденное не повергло женщин в шок, а даже больше раззадорило. Они стали подначивать эксгибициониста, сопровождая его танцы бурными овациями, превратив происходящее в шоу.

Мужчина радостно прыгал голый в цветах и просил сотрудниц похлопать его по ягодицам. Оказалось, что девушки уже не в первый раз встречают этого клиента. Ролик с танцами молодого человека уже появился в Сети. Правоохранительные органы заинтересовались видеозаписью, в скором времени они установят личность мужчины.

Недавно инцидент с участием эксгибициониста произошел вблизи новороссийской школы. Мужчина снимал трусы и пугал школьников.