Учитель информатики украл смартфон у пятиклассницы в Чите

Чита, 16 апреля. Читинский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против 35-летнего учителя информатики. Педагог обвиняется в краже смартфона у ученицы пятого класса.

Суд установил, что девочка уронила телефон за парту. Учитель информатики заметил это, однако ничего не сказал ребенку. На перемене он достал потерянный гаджет, после чего вынул из него SIM-карту и начал использовать в личных целях.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, которое закрыли в связи с примирением сторон. Педагог вернул пятикласснице смартфон и извинился перед ее семьей, пишет «Царьград».

В Московской области устанавливают обстоятельства кражи из храма. Злоумышленник вынес из церкви икону и ювелирные украшения. Сумма нанесенного ущерба не уточняется.