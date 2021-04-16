Более 200 тысяч жителей ЛНР получили российское гражданство

Луганск, 16 апреля. Количество жителей Луганской Народной Республики с российским гражданством превысило отметку в 200 тысяч человек. Внимание на это обратил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Актуальную информацию подготовило министерство внутренних дел республики. Пасечник выказал надежду на рост числа жителей региона, которые получили гражданство РФ, до показателя выше миллиона. Он напомнил соотечественникам о представленной Москвой возможности пройти процедуру формирования документа в ускоренном режиме.

«По свежим данным..., в республике 202 327 жителей уже получили российское гражданство», — приводит слова политика агентство «Луганскинформцентр».

Ранее власти республики уведомили об установке украинскими вооруженными силами около 300 мин в районе участника разведения сил и средств в Донбассе. Взрывные устройства расположены вблизи города Золотое, уточнили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.