Печень алкоголиков предложили восстанавливать с помощью пихты

Москва, 16 апреля. Содержащиеся в стволе и корнях сибирской пихты вещества могут защитить и восстановить клетки печени после алкогольной интоксикации.

Натуральные вещества, которыми богата пихта, обладают сильными гепатопротекторными свойствами, заявили специалисты из института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН и научно-производственная компания «Инитиум-Фарм».

Главным действующим веществом, которое способствует восстановлению печени, является терпен. Вещество позволяет сохранить клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий.

«Исследования показывают перспективность применения терпенов для защиты печени от любого токсического воздействия, например, из-за нарушений в питании, химиотерапии, длительного применения лекарственных препаратов, воздействия вирусов», — рассказала кандидат медицинских наук Людмила Лацерус.

Ранее ученые-биологи из Дании и Китая расшифровали геном жирафа. Выяснилось, что уникальный ген животного может помочь в борьбе с гипертонией.