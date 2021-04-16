Роскачество рассказало о реализации банкнот с дефектом

Москва, 16 апреля. Банкноты с дефектом финансовые организации обязаны принять, согласно указанию Центрального банка России. Обменять можно купюры с масляными пятнами, штампами, надписями и дырками.

Банки должны принять даже банкноты, которые склеены из двух разных купюр с одним номиналом, если каждая часть занимает не менее 50% от площади купюры. Об этом рассказал агентству «Прайм» заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.

Помимо этого, вернуть в банк можно испорченные монеты, которые могут быть погнуты, сплющены или надпилены. При этом на монете должно оставаться изображение на аверсе и реверсе.

Однако в магазинах ситуация сложнее, там могут отказаться принимать деньги с дефектом. Согласно закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» деньги обязаны принять, если они являются платежеспособными, заявил эксперт. При отказе можно вызвать администратора или направить жалобу в Роспотребнадзор.

Проблемы могут возникнуть с фальшивыми банкнотами, их магазин имеет право не принимать. Чтобы не попасться на поддельную банкноту стоит обратить внимание на характерные защитные признаки.