Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 05:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:22
Общество
Рябиновая аллея в честь героев ВОВ появилась в Луганске
05:17
Общество
Березовый сок может спровоцировать проблемы с ЖКТ
05:00
Общество
Стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет: мнение детского психолога
04:59
Шоу-бизнес
Это война: мать Аршавина раскрыла неожиданные подробности его разводов 
04:57
Общество
Аналитик Шатилин раскрыл способ сэкономить на ремонте камеры смартфона
04:56
Общество
Эксгибиционист станцевал для продавщиц в цветочном магазине во Владивостоке
04:45
Происшествия
Спасатели потушили горящий склад на юго-востоке Москвы
04:43
Происшествия
Учитель информатики украл смартфон у пятиклассницы в Чите
04:42
Общество
Более 200 тысяч жителей ЛНР получили российское гражданство
04:41
Наука
Печень алкоголиков предложили восстанавливать с помощью пихты
04:38
Экономика
Роскачество рассказало о реализации банкнот с дефектом
04:36
Общество
Более 260 квартир для льготников будут проданы на аукционах в Петербурге
04:33
Наука
Названа возможная причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС
04:28
Общество
Вакцину против COVID-19 со вкусом ряженки разрабатывают в Петербурге
04:25
Общество
Южная Корея собирается экспортировать 650 миллионов доз «Спутника V»
04:22
Весь мир
Разведка опровергла историю о вознаграждении за головы солдат США в Афганистане
04:21
Общество
СК РФ готов помочь Белоруссии в деле о геноциде советских людей во времена ВОВ
04:19
Общество
Стоимость проекта развития набережной в Петербурге оценили в 10 млрд рублей
04:15
Общество
Шотландия снимет ряд COVID-ограничений с 16 апреля
04:14
Происшествия
Насиловавший дочь-подростка житель Амурской области предстанет перед судом
Все новости
Роскачество рассказало о реализации банкнот с дефектом
pixabay.com
Экономика

Роскачество рассказало о реализации банкнот с дефектом

Банкноты с дефектом финансовые организации обязаны принять, согласно указанию Центрального банка России. Обменять можно купюры с масляными пятнами, штампами, надписями и дырками.

Москва, 16 апреля. Банкноты с дефектом финансовые организации обязаны принять, согласно указанию Центрального банка России. Обменять можно купюры с масляными пятнами, штампами, надписями и дырками.

Банки должны принять даже банкноты, которые склеены из двух разных купюр с одним номиналом, если каждая часть занимает не менее 50% от площади купюры. Об этом рассказал агентству «Прайм» заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.

Помимо этого, вернуть в банк можно испорченные монеты, которые могут быть погнуты, сплющены или надпилены. При этом на монете должно оставаться изображение на аверсе и реверсе.

Однако в магазинах ситуация сложнее, там могут отказаться принимать деньги с дефектом. Согласно закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» деньги обязаны принять, если они являются платежеспособными, заявил эксперт. При отказе можно вызвать администратора или направить жалобу в Роспотребнадзор.

Проблемы могут возникнуть с фальшивыми банкнотами, их магазин имеет право не принимать. Чтобы не попасться на поддельную банкноту стоит обратить внимание на характерные защитные признаки.

деньги купюра банкнота
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Роскачество рассказало о реализации банкнот с дефектом
Рейтинг@Mail.ru