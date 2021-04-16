Названа возможная причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС

Москва, 16 апреля. Причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс МС-16» с МКС в феврале могла стать некачественная смола, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты «Союз-2.1а», показали исчерпывающую картину, сообщил источник РИА Новости.

«Комиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика», — передал информатор.

Смолой проклеивают внутреннюю поверхность головных обтекателей ракеты-носителя «Союз». Данный материал использовался как при производстве обтекателей для запуска «Прогрессов», так и для некоторых автоматических космических аппаратов.

После инцидента на МКС, подчеркнул источник, ужесточились требования к контролю качества производства, а на уже изготовленных обтекателях провели доработку. Новые обтекатели будут производиться с учетом изменений. Все это не скажется на сроках ближайших космических пусков, в том числе корабля «Прогресс МС-17», запланированного на 30 июня.

Согласно изначальному плану, 17 февраля корабль «Прогресс» должен был причалить к модулю «Пирс» и автоматически пристыковаться к МКС. Однако выполнить этого не удалось, поскольку за несколько метров до станции грузовик отклонился. В подмосковном Центре управления полетом космонавту Сергею Рыжикову дали указание провести стыковку в ручном режиме.