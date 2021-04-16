Санкт-Петербург, 16 апреля. Препарат от коронавируса со вкусом ряженки придумали петербургские ученые. Сейчас ведутся испытания с участием лабораторных животных.

Автором идеи стал Александр Суворов. Среди основных преимуществ съедобной вакцины он выделил маленькую стоимость, простоту и быстроту изготовления, а также приятный вкус, сообщает РИА Новости.

Разработчик отметил, что мыши, кролики и крысы, на которых проводились испытания, с удовольствием едят эту закваску. При этом у животных формируется иммунный ответ, и не возникает побочных эффектов.

Получит ли этот препарат широкое распространение пока неизвестно. А вот российскую вакцину «Спутник V» уже зарегистрировали более чем в 50 странах. Более того, «Спутник V» стал лучшим проявлением мягкой силы России со времен Гагарина, сообщил обозреватель ФАН.