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Южная Корея собирается экспортировать 650 миллионов доз «Спутника V»
Global Look Press  /  Ashraf Amra / Keystone Press Agency
Общество

Южная Корея собирается экспортировать 650 миллионов доз «Спутника V»

Сообщество фармацевтических организаций Южной Кореи во главе с компанией GL Rapha хочет произвести 650 млн доз вакцины «Спутник V» для продажи третьим странам.

Чхунчон, 16 апреля. Сообщество фармацевтических организаций Южной Кореи во главе с компанией GL Rapha хочет произвести 650 млн доз вакцины «Спутник V» для продажи третьим странам.

Коммерческое производство препарата начнется в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в компании. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ноябре 2020 года договорился с GL Rapha о производстве вакцины «Спутник V» для последующей продажи в другие страны. Процесс производства будет осуществляться на южнокорейском предприятии Hankook Korus Pharm. Тогда был заключен договор на создание 150 млн доз.

Однако в ходе недавнего визита представителей РФПИ выяснилось, что «Спутник V» пользуется большим спросом. В связи с этим было принято решение об увеличении производства еще на 500 млн доз.

Доверие к вакцине российского производства все больше растет в зарубежных странах. Так, недавно в Словении отменили обязательный карантин для людей, которые привились «Спутником V».

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