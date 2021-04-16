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Разведка опровергла историю о вознаграждении за головы солдат США в Афганистане
army.mil  /  US Army
Весь мир

Разведка опровергла историю о вознаграждении за головы солдат США в Афганистане

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 05:04
Американская разведка опровергла историю о награде со стороны РФ за убийство американских солдат в Афганистане.

Американская разведка опровергла историю о награде со стороны РФ за убийство американских солдат в Афганистане. Экс-президент страны Дональд Трамп называл эти слухи «мистификацией».

Летом прошлого года голословные заявления прозвучали в статье The New York Times. Журналисты утверждали, что Россия будто бы «тайно предлагала вознаграждение» за уничтожение войск антитеррористической коалиции, в том числе военнослужащих США, в Афганистане.

В четверг, как сообщает FoxNews, высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что разведывательное сообщество доверяет истории о российских «наградах» от «низкой до умеренной» степени. Это означает, что она бездоказательна и не соответствует действительности. Заявление прозвучало на фоне речи Байдена о России и введении новых санкций против Москвы.

Разведка опровергла историю о вознаграждении за головы солдат США в Афганистане
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

«Разведывательное сообщество Соединенных Штатов с низкой или средней степенью уверенности оценивает, что российские разведчики стремились поощрять атаки «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Прим. ФАН) на США и персонал коалиции в Афганистане в 2019 году, а возможно, и раньше, в том числе посредством финансовых стимулов и компенсаций», — заявил чиновник.

Он добавил, что все предположения строились исключительно на заявлениях нескольких задержанных террористов в Афганистане. Никаких конкретных доказательств их слов обнаружено не было.

Текст New York Times вышел в разгар президентской гонки в США. Занимавший тогда пост главы государства Трамп неоднократно подвергал сомнению достоверность истории о том, что российские официальные лица предлагали плату боевикам за убийство американских солдат, называя сообщения «мистификацией».

«Это просто еще одна история, придуманная фейк-ньюс, которая рассказывается только для того, чтобы навредить мне и Республиканской партии, — писал Трамп в Twitter в июле прошлого года. — Секретного источника, вероятно, даже не существует, как и самой истории».

Разведка опровергла историю о вознаграждении за головы солдат США в Афганистане
wikipedia.org  / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Американские законодатели требовали от Трампа объяснений: знал ли он о происходящем. Тогдашний кандидат в президенты Байден больше остальных обвинял главу государства.

В четверг на вопрос, сожалеет ли Байден о том, что нападал на Трампа из-за «афганской» истории, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что она «не собирается вести диалог с предыдущей администрацией».

МИД РФ назвал «незатейливым вбросом» и «чушью» эти сообщения. В ведомстве констатировали, что ничего другого нельзя было ожидать от разведки, которая «с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане».

сша афганистан трамп байден талибан
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