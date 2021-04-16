СК РФ готов помочь Белоруссии в деле о геноциде советских людей во времена ВОВ

Москва, 16 апреля. Следователи из РФ помогут белорусским коллегам в расследовании дела о геноциде граждан страны во время ВОВ, если подобный запрос поступит, заявила офпред СК РФ Светлана Петренко.

Белорусская сторона ранее хотела запросить правовую поддержку для расследования уголовного дела, возбужденного по причине геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Государство хотело обратиться за помощью к России и Германии.

«Российским ведомством, безусловно, будет оказана необходимая методическая и практическая помощь», — заявила официальный представитель СК РФ в диалоге с РИА Новости.

Петренко отметила, что Следственный комитет и ГУК (КЦ) СК России готовы содействовать коллегам в данном деле. Российское ведомство, в арсенале которого есть новейшая криминалистическая техника, окажет весомую помощь в расследовании.

Недавно Белоруссия и Россия согласовали вопросы реализации Договора по открытому небу (ДОН). Также была затронута инспекционная деятельность по Венскому документу.