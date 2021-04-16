Шотландия снимет ряд COVID-ограничений с 16 апреля

Эдинбург, 16 апреля. Ряд ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, отменят в Шотландии с 16 апреля. Теперь жителям разрешат свободно перемещаться по региону.

Кроме свободного перемещения, жителям Шотландии разрешат собираться в парках компаниями до шести человек из разных домохозяйств. Но под запретом остаются поездки в другие регионы Соединенного Королевства и въезд граждан в страну без уважительной причины.

Следующий этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом, запланирован на 26 апреля. Если ситуация с пандемией улучшится, то в Шотландии возобновят работу магазины, рестораны, спортзалы и бассейны. Жителям разрешат посещать другие регионы и страны.

Более позитивный прогноз по поводу избавления от ограничений, связанных с коронавирусом, ожидает Россию. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уверена, что вакцинация и выработка коллективного иммунитета поможет вступить в «постковидное время» раньше других стран.