Насиловавший дочь-подростка житель Амурской области предстанет перед судом

Серышево, 16 апреля. Девушка рассказала о насильственных действиях своего отца по отношению к ней журналистам одного из федеральных телеканалов. Мужчину задержали.

Телепередача с разоблачениями преступника вышла 13 апреля. Во время эфира пострадавшая рассказала, что несколько лет назад, когда она еще была несовершеннолетней, отец совершал над ней акты полового насилия.

Правоохранители задержали подозреваемого. В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Теперь 44-летнего жителя Серышевского района ожидает судебное разбирательство.

Недавно насильника-педофила в Костромской области осудили на 11 лет за сексуальное рабство в отношении своей малолетней падчерицы. Жертва долго молчала, так как преступник шантажировал ее интимными снимками.