Биотехнологи с помощью водорослей добыли ценные металлы из смартфонов

Пермь, 16 апреля. Способ извлечения дорогостоящих и редких металлов из экранов смартфонов нашли специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Автор метода — аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» факультета химтехнологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ Анастасия Чугайнова. Разработка специалистов университета не имеет аналогов во всем мире. Его суть заключается в том, чтобы старые компьютерные мониторы и экраны смартфонов перерабатывать, «вытаскивая» из них ценные металлы и запуская обратно в производственный цикл.

Технология основана на помещении электроприборов в щелочной раствор, который нужно довести до определенного показателя. После этого микроскопические водоросли поглощают металлы из экранов, их сжигают, а металлы сохраняются в золе.

Ранее международная группа специалистов-биологов создала гибридные эмбрионы человека и макаки, которые просуществовали вне организма около 20 дней. Отмечается, что первые химеры млекопитающих появились в 1970 годах, однако создать жизнеспособные гибриды с человеческими клетками до сих пор не удавалось.