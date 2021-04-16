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Минобороны рассказало об истории мемориала советским солдатам в городе Тшчанка
wikipedia.org  /  Anatoliy Garanin/CC BY-SA 3.0
Общество

Минобороны рассказало об истории мемориала советским солдатам в городе Тшчанка

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 04:35
Новый специальный мультимедийный раздел «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки» опубликован на интернет-портале Минобороны России.

Москва, 16 апреля. Новый специальный мультимедийный раздел «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки» опубликован на интернет-портале Минобороны России.

Информация посвящена мемориалу в польском городе Тшчанка. Она основывается на документах из фондов Центрального архива военного ведомства, согласно которым подтверждается захоронение советского воинского братства на территории расположения памятника.

Мемориал был возведен на месте братского захоронения воинов Красной армии по инициативе военного коменданта города майора Рубцова в 1945 году. В сентябре 2017 года польская администрация посчитала, что останки советских солдат там не захоронены и снесла памятник. С того времени между Россией и Польшей ведутся судебные разбирательства по поводу законности этих варварских действий.

Минобороны России запустит проект о мемориалах красноармейцев «Память крепче гранита» перед 76-й годовщиной Великой Победы. Он расскажет об истории памятников воинам Красной армии за рубежом, а также раннее неизвестных документах.

россия минобороны рф красная армия
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