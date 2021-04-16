Конгрессмен США «поставил на место» иммунолога Фаучи

Американский конгрессмен Джим Джордан «поставил на место» инфекциониста Энтони Фаучи во время спора о необходимости смягчения ограничительных «коронавирусных» мер в США.

Представитель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джордан потребовал, чтобы Фаучи сообщил ему конкретную дату отмены ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает портал The Gateway Pundit. В ответ инфекционист начал размышлять об опасности вируса, но конгрессмен его прервал.

«15 дней карантина для замедления распространения вируса превратились в год утраченной свободы», — заявил он.

В ответ Фаучи отметил, что не рассматривает карантин как свободу или несвободу для американцев, а руководствуется только принципами общественного здравоохранения.

Rep. Jordan (R-OH) demands Dr. Fauci give him a date for the end of COVID mitigation measures:



“15 days to slow the spread turned into 1 year of lost liberty.”



Fauci says: “I don’t look at this as a liberty thing, Congressman Jordan. I look at this as a public health thing.” pic.twitter.com/Pgv2mEySeo — The Recount (@therecount) April 15, 2021

В какой-то момент Джордан не выдержал и «поставил на место высокомерного Фаучи», сообщает издание.

«Мы будем здесь и через два года в масках?» — спросил он у Фаучи.

«Вы снова разглагольствуете», — возразил инфекционист.

«Это так работает, доктор Фаучи: я задаю вам вопросы», — эмоционально подчеркнул конгрессмен.

Rep. Jim Jordan (R-OH): “Are we gonna be here two years from now wearing masks …?”



Dr. Fauci: “You’re ranting again.”



Rep. Jordan: “Here’s how it works, Dr. Fauci. I get to ask you the questions.” pic.twitter.com/7ufdQ65zG8 — The Recount (@therecount) April 15, 2021

В США Энтони Фаучи считают «национальным героем» и «добрым доктором», который усиленно борется с COVID-19. Однако есть данные, что в прошлом он мог быть связан с лабораториями, которые занимаются разработкой вирусов. Подробно об этом говорится в специальном расследовании ФАН «Биология войны».