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Конгрессмен США «поставил на место» иммунолога Фаучи
Pr Scr twitter.com  /  @therecount
Весь мир

Конгрессмен США «поставил на место» иммунолога Фаучи

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 05:06
Джим Джордан «поставил на место» Энтони Фаучи во время спора о необходимости смягчения «коронавирусных» мер в США.

Американский конгрессмен Джим Джордан «поставил на место» инфекциониста Энтони Фаучи во время спора о необходимости смягчения ограничительных «коронавирусных» мер в США.

Представитель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джордан потребовал, чтобы Фаучи сообщил ему конкретную дату отмены ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает портал The Gateway Pundit. В ответ инфекционист начал размышлять об опасности вируса, но конгрессмен его прервал.

«15 дней карантина для замедления распространения вируса превратились в год утраченной свободы», — заявил он.

В ответ Фаучи отметил, что не рассматривает карантин как свободу или несвободу для американцев, а руководствуется только принципами общественного здравоохранения.

В какой-то момент Джордан не выдержал и «поставил на место высокомерного Фаучи», сообщает издание.

«Мы будем здесь и через два года в масках?» — спросил он у Фаучи.

«Вы снова разглагольствуете», — возразил инфекционист.

«Это так работает, доктор Фаучи: я задаю вам вопросы», — эмоционально подчеркнул конгрессмен.

В США Энтони Фаучи считают «национальным героем» и «добрым доктором», который усиленно борется с COVID-19. Однако есть данные, что в прошлом он мог быть связан с лабораториями, которые занимаются разработкой вирусов. Подробно об этом говорится в специальном расследовании ФАН «Биология войны».

сша коронавирус фаучи
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