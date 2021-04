Конгрессмен США «поставил на место» иммунолога Фаучи

Американский конгрессмен Джим Джордан «поставил на место» инфекциониста Энтони Фаучи во время спора о необходимости смягчения ограничительных «коронавирусных» мер в США.

Представитель судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джордан потребовал, чтобы Фаучи сообщил ему конкретную дату отмены ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает портал The Gateway Pundit. В ответ инфекционист начал размышлять об опасности вируса, но конгрессмен его прервал.

В ответ Фаучи отметил, что не рассматривает карантин как свободу или несвободу для американцев, а руководствуется только принципами общественного здравоохранения.

Rep. Jordan (R-OH) demands Dr. Fauci give him a date for the end of COVID mitigation measures:



“15 days to slow the spread turned into 1 year of lost liberty.”



Fauci says: “I don’t look at this as a liberty thing, Congressman Jordan. I look at this as a public health thing.” pic.twitter.com/Pgv2mEySeo