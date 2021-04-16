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На Украине нашли виновного в закупке электроэнергии из РФ на 1 млрд гривен
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Политика

На Украине нашли виновного в закупке электроэнергии из РФ на 1 млрд гривен

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 04:05
Украина потратила 1 млрд гривен на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, что в результате привело к резкому увеличению долга по заработной плате перед шахтерами.

Киев, 16 апреля. Украина потратила 1 млрд гривен на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, что в результате привело к резкому увеличению долга по заработной плате перед шахтерами.

Такое мнение высказал украинский политолог Кирилл Сазонов. Он на своей странице в Facebook осудил действия Киева, направленные на финансирование «дружественных» связей с Москвой и Минском. В качестве ключевого импортера из белорусской республики выступает корпорация «Днепросталь-Энерго», владелец которой олигарх Виктор Пинчук.

«1 млрд гривен уже ушел из энергосистемы Украины в бюджет Белоруссии и России. Проспонсировали «дружественные» режимы, ага», — прокомментировал блогер.

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сократить импорт электроэнергии. Вскоре исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заговорил о намерении полностью остановить приобретение ресурса. За первые два месяца 2021 года расходы Киева на импорт превысили 900 млн гривен.

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко ранее призвал правительство отказаться от электричества с БелАЭС. В качестве причины он назвал прекращение финансирования недружественных стран.

зеленский Кирилл Сазонов импорт электроэнергии
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