Смертельная авария с рейсовым автобусом произошла в Приморье

Уссурийск, 16 апреля. Пешеход погиб под колесами рейсового автобуса в Приморском крае. Жертвой оказался мужчина. Остальная информация о его личности устанавливается.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления очевидцев трагедии, мужчина резко выскочил на проезжую часть вблизи автобусной остановки «5-й километр», из-за чего водитель общественного транспорта не успел затормозить.

В результате аварии на уссурийских дорогах в направлении центра города образовался затор. Автомобильное движение также затруднено в сторону «6-го километра».

Ранее страшное ДТП произошло вблизи города Балхаш в Казахстане. Там от столкновения с грузовиком погиб страж правопорядка, который в этот момент находился в служебной машине.