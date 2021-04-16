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Повар Колодяжный предложил включить в рацион блюда из почек растений
wikipedia.org
Общество

Повар Колодяжный предложил включить в рацион блюда из почек растений

Восполнить нехватку витаминов в организме можно с помощью весенних растений. Такой совет дал шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.

Москва, 16 апреля. Восполнить нехватку витаминов в организме можно с помощью весенних растений. Такой совет дал шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.

Полезные смолы и витамин С содержатся в почках березы и тополя. Однако собирать и есть их нужно как можно быстрее – уже в мае они начнут горчить. Особенно благотворно на организм влияют молодые, еще нераскрывшиеся почки деревьев, передает радио Sputnik.

Почки могут быть полезными в весенних закусках, хлебе или гарнире. Например, их можно обжаривать на сливочном масле с гречкой и белыми грибами.

«Желательно есть почки в умеренных количествах: в большом количестве любое лекарственное растение наносит вред. Если почки переросли, лучше всего замочить их в горячей воде на 15-20 минут, чтобы лишние смолы и горечь ушли. Собирать почки нужно не вблизи дорог и подальше от городов», – объяснил Андрей Колодяжный.

Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала о вреде полного отказа от мяса. Со слов специалиста, полный отказ от мясных продуктов грозит недостатком в организме белка коллагена, что вызывает ускорение старения кожи.

диета растения Андрей Колодяжный
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