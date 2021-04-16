Штормовое предупреждение из-за снегопада объявлено в Магаданской области

Магадан, 16 апреля. Сильный снегопад ожидается 16 апреля на северо-востоке Магаданской области. В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Информацию об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ухудшение погоды прогнозируется в Северо-Эвенском районе. В настоящее время там идет сильный снег, который сопровождается слабым ветром и температурой воздуха в три градуса ниже нуля.

Из-за непогоды между Магаданом и Эвенском прекращено авиасообщение. Вылет самолетов в этом направлении приостановили сначала до 16 апреля, а затем отложили до 19 апреля.

Жителей Камчатки ранее предупредили об угрозе схода снежных лавин в регионе. Обрушение лавин в горных частях полуострова в северо-восточной части Евразии ожидается с 16 по 17 апреля.