Диетолог Дианова перечислила вредные свойства цитрусовых для желудка

Москва, 16 апреля. Злоупотребление цитрусовыми может навредить тем, кто подвержен заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила диетолог Нурия Дианова.

Особенно опасно есть цитрусовые натощак, так как они могут спровоцировать сильную боль и изжогу, предупредила специалист. В день рекомендуется съедать не более 400 граммов фруктов, поэтому всегда следует учитывать, сколько цитрусовых можно съесть с учетом других фруктов и овощей.

Цитрусовые фрукты могут быть полезны для работы кишечника. В частности плоды улучшают переваривание пищи в организме и помогают избавиться от запоров.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева перечислила плюсы куркумы для работы печени. По ее словам, куркумин, обладает противовоспалительными свойствами.