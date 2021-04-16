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Диетолог Дианова перечислила вредные свойства цитрусовых для желудка
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Общество

Диетолог Дианова перечислила вредные свойства цитрусовых для желудка

Злоупотребление цитрусовыми может навредить тем, кто подвержен заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила диетолог Нурия Дианова.

Москва, 16 апреля. Злоупотребление цитрусовыми может навредить тем, кто подвержен заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила диетолог Нурия Дианова.

Особенно опасно есть цитрусовые натощак, так как они могут спровоцировать сильную боль и изжогу, предупредила специалист. В день рекомендуется съедать не более 400 граммов фруктов, поэтому всегда следует учитывать, сколько цитрусовых можно съесть с учетом других фруктов и овощей.

Цитрусовые фрукты могут быть полезны для работы кишечника. В частности плоды улучшают переваривание пищи в организме и помогают избавиться от запоров.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева перечислила плюсы куркумы для работы печени. По ее словам, куркумин, обладает противовоспалительными свойствами.

диетолог желудочно-кишечный тракт цитрусы
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