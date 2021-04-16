Шестилетний ребенок бесследно пропал у реки в Новосибирске

Новосибирк, 16 апреля. Маленький мальчик не вернулся домой после прогулки. На месте исчезновения нашелся только его велосипед. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Новосибирской области.

Шестилетний ребенок гулял с другими детьми, в 18:00 компания стала расходиться по домам. Мальчик на велосипеде отправился к речке за мячом и пропал.

Его родители забили тревогу и сообщили о пропаже правоохранительным органам. На месте, где ребенка видели в последний раз, работают следователи, криминалисты, полиция, представители надзорных органов и спасатели.

Недавно мужчина потерял своего отца. Пенсионер собирался ехать на дачу и бесследно пропал.