Киев, 16 апреля. С мая на Украине перестанет действовать фиксированная цена на газ: тариф вырастет с 6,99 до 7,5-8 гривен за кубометр (20,65–22,03 рубля) и будет действовать 12 месяцев.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко в эфире Znaj24 напомнил, что обычно летом цена на газ для населения значительно снижается и составляет около 4–4,5 гривны за кубометр (11,02–12,39 рубля). Однако в этот раз годовой тариф будет сформирован на основании зимних цен, то есть на пике значений.

Таким образом, сообщил Попенко, в ближайшие 12 месяцев украинцам предстоит платить за газ по 7,5–8 гривен за кубометр.

«С учетом, что мы имеем собственную добычу газа при ее себестоимости 2,6 гривны, мы имеем падение цены газа летом до 4 гривен на европейской бирже… Потребителю предлагают в течение года газ по цене 7,5–8 гривен. Фактически нас будут тупо доить», — констатировал чиновник.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Резкий скачок цен на газ для населения в начале 2021 года привел к массовым протестам. В результате киевские власти установили на февраль-март предельную цену газа в 6,99 гривны за кубометр.

Неделей ранее стало известно, что Киев может поднять цены на электроэнергию до 3,42–3,45 гривны. По мнению аналитиков, тарифы могут подорожать уже с июля. Однако это коснется только тех, кто потребляет свыше 300 или 500 кВт/час в месяц. Как правило, в числе таких граждан находятся владельцы больших квартир или пентхаусов. По словам Попенко, если баснословные долги перед производителями погасить не удастся, вскоре может встать вопрос о повышении тарифов уже для всего населения.