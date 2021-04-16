Привившимся вакциной Pfizer от COVID-19 может понадобиться третья прививка

Вашингтон, 16 апреля. Тем, кто завершил курс из двух доз вакцины Pfizer против COVID-19, скорее всего, понадобится третья прививка в течение 12 месяцев, заявил гендиректор компании Альберт Бурла.

Глава Pfizer не исключил, что существует вероятность того, что впоследствии людям потребуется делать ежегодную вакцинацию от COVID-19.

«Чрезвычайно важно привить группу людей, которые могут быть восприимчивы к вирусу», — цитирует слова Бурлы FoxNews.

Компания Pfizer недавно озвучила обновленные результаты, свидетельствующие о том, что ее вакцина была высокоэффективной в течение шести месяцев после введения второй дозы. Данные были получены от более чем 12 000 участников поздних испытаний.

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В феврале компания начала исследование, призванное установить, будет ли препарат обеспечивать лучшую защиту от новых штаммов вируса при третьей вакцинации. Основываясь на полученных данных, гендиректор Pfizer заявил, что существует необходимость в повторной вакцинации в период от шести до 12 месяцев, а также в ежегодной вакцинации.

«Есть вакцины, такие как от полиомиелита, которых достаточно одной дозы, и есть вакцины, такие как от гриппа, которые вам нужны каждый год, — добавил Бурла. — COVID-19 больше похож на вирус гриппа, чем на вирус полиомиелита».

Ранее специалисты из Великобритании сравнили риски образования тромбов после прививки от коронавируса препаратами Pfizer и AstraZeneca. Согласно их выводам, вероятность возникновения тромбоза от укола вакциной Pfizer и Moderna приблизительно такая же, как от AstraZeneca.