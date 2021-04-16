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Экс-депутат Рады Василий Волга подробно описал плачевную ситуацию на Украине
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Политика

Экс-депутат Рады Василий Волга подробно описал плачевную ситуацию на Украине

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 03:39
Несмотря на «активные» действия властей по восстановлению мира, обстановка на Украине продолжает обостряться. Что стало отправной точкой для этого, рассказал политик Василий Волга.

Киев, 16 апреля. Несмотря на «активные» действия властей по восстановлению мира, обстановка на Украине продолжает обостряться. Что стало отправной точкой для этого, рассказал политик Василий Волга.

Лидер украинской политической партии «Союз левых сил» в рамках программы «Геополитическая кухня» поделился своим видением ситуации вокруг эскалации конфликта в Донбассе. По его словам, кризис наступил в результате системной работы по продвижению «бандеровской диаспоры», распространение которой началось с Западной Украины при поддержке США и Канады.

«Потом, укоренив эту идеологию на Западной Украине, они понесли ее потихоньку-потихоньку в то самое странное время развала Советского Союза. Это была отправная ключевая точка», — отметил бывший депутат Верховной рады.

В это время Украина осталась без идеологии, однако вопрос решился с появлением той самой новой «ценности» из Запада. В итоге позаимствованная идея начала приносить свои плоды, правда какие из них «съедобны» сказать трудно. Ситуацию в стране можно сравнить с мыльным пузырем, который лопнул, но никак не хочет этого признавать, заключил Волга.

Сейчас простые украинцы вынуждены искать более дешевую замену привычным продуктам. Причиной волнений стал резкий рост цен на основные продукты питания.

Василий Волга Украина сша донбасс
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