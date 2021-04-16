Распространенные ошибки при сдаче экзамена на права назвали в ГИБДД

Москва, 16 апреля. Чаще всего кандидаты в водители создают помехи машинам и пешеходам с преимуществом в движении. Такая ошибка стала наиболее частой при сдаче экзамена на права по новым правилам.

Второй распространенной ошибкой стало нарушение требований дорожной разметки. В то же число вошли неиспользование «поворотника» и неуверенное пользование органами управления автомобиля, ответили в МВД РФ на соответствующий запрос РИА Новости.

Экзаменуемые продолжают допускать ошибки при выполнении элементов «параллельная парковка» и «заезд в бокс». Чаще всего они касаются наезда на границы зон выполнения маневров.

С 1 апреля в России вступил в силу новый регламент проведения экзамена на водительские права. Из него исключили этап «площадка» и расширили проверку знаний кандидата в городских условиях.