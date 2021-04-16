Экономист Дроздов рассказал о получении пассивного дохода в 100 тысяч рублей

Москва, 16 апреля. Способы получения пассивного дохода могут быть разные. Об их видах и рисках рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Россияне могут инвестировать в акции, однако мировая экономика сейчас переживает не самый простой период, а политические риски велики, поэтому вместо прибыли можно понести убытки, сообщает агентство «Прайм». Идентичная ситуация и с вложениями в драгоценные металлы. Более надежными методами инвестирования экономист считает недвижимость и облигации. Причем облигации, по его мнению, будут выигрывать.

«Также вложение в валютные облигации, так называемые евробонды, позволяет минимизировать валютные риски», — указывает эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков считает самым надежным инструментом казначейские облигации США.

«Ситуация, при которой Америка не сможет расплатиться по своим обязательствам в той валюте, которую сама же и эмитирует, считается рынком очень маловероятной», — объяснил он.

Средняя прибыль с таких активов составит 1,75%. Значит для получения ежемесячного дохода в размере 100 тысяч рублей, потребуется вложить 68,5 млн рублей.

Однако если в качестве инструмента вложения выбрать российские евробонды, ставка по которым в 3-3,5 раза выше, то для такого уже сумма вложений будет сопоставима с хорошей квартирой в столице.

Недавно Банк России поднял ключевую ставку до 4,5%. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал ситуацию. Прежде всего увеличение ставки обусловлено ростом потребительских цен в первом квартале 2021 года.