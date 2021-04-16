Рабочие Харьковского авиационного завода вышли на массовый митинг

Харьков, 16 апреля. Митинг с требованиями оплатить долги по заработной плате организовали украинские рабочие Харьковского авиационного завода. На акцию протеста вышли около 300 человек.

Задолженность по зарплате достигла 400 млн гривен или 14 миллионов долларов. Общий долг Харьковского авиационного завода составляет 4 миллиарда гривен или 143 миллиона долларов, сообщает информационное агентство «Украинские новости». На плакатах протестующих было написано: «ХАЗу — зарплату», «ХАЗу — работу».

«Руководство завода обещает, что в мае ликвидируют задолженность. Но людям нужны деньги сейчас», — сообщают организаторы акции.

Недавно в Киеве перед зданием горадминистрации прошли протесты предпринимателей против продления жесткого карантина в городе. Представители малого бизнеса жаловались, что им не на что жить. Они потребовали открыть торговые центры и разрешить проводить продуктовые ярмарки.

По итогам акции «Требуем права на труд!», украинская власть не услышала народ и продлила локдаун в стране до 30 апреля. По словам активистов, правила вынуждены соблюдать только рядовые граждане, тогда как чиновникам и олигархам «закон не писан».