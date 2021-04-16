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Красное мясо может навредить работе сердца
pixabay.com
Общество

Красное мясо может навредить работе сердца

Частое употребление красного обработанного мяса может привести к сердечной недостаточности. Об этом заявили британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии.

Лондон, 16 апреля. Частое употребление красного обработанного мяса может привести к сердечной недостаточности. Об этом заявили британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии.

Исследователи изучили данные 20 тысяч человек. Общим признаком стало ухудшение работы сердца при наличии красного мяса в рационе, передает Medicalpress. У людей с нарушениями здоровья сердечно-сосудистой системы наблюдались желудочки меньшего размера, а также жесткие артерии. Жирная рыба, в отличие от красного мяса, улучшает работу сердца, а артерии делает более эластичными.

Члены медицинского сообщества Action in salt ранее посоветовали гипертоникам отказаться от вяленого мяса. В этом продукте содержится большое количество соли, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

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