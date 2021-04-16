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Чернокожий американец открыл огонь из АК-47 по полицейским в Джорджии
Pr Scr facebook.com  /  Carroll County Sheriff's Office
Происшествия

Чернокожий американец открыл огонь из АК-47 по полицейским в Джорджии

Полиция американского штата Джорджия опубликовала видео с регистратора, на котором запечатлено, как мужчина стреляет в офицеров из автомата АК-47 после погони.

Вашингтон, 16 апреля. Полиция американского штата Джорджия опубликовала видео с регистратора, на котором запечатлено, как мужчина стреляет в офицеров из автомата АК-47 после погони.

Трое полицейских получили ранения, стрелок ликвидирован, а его предполагаемый сообщник задержан. На видео с регистратора полицейской машины видно, как патрульный автомобиль с двумя помощниками мчится к месту, где во время погони был ранен их коллега. Когда офицеры подъезжают к остановившемуся полицейскому автомобилю, по дороге к ним не спеша подходит чернокожий мужчина, поднимает автомат АК-47 и делает несколько выстрелов в лобовое стекло.

Шериф округа Кэрролл сообщил, что патрульный Джей Репетто был ранен в руку. Его напарник Джеймсон Траутт открыл ответный огонь, убив подозреваемого на месте.

«Если бы не героические усилия всех задействованных офицеров и ведомств, а также капрала Траутта и заместителя Репетто, остановивших подозреваемого, этот инцидент мог бы привести к ранению или гибели большего числа офицеров. Подозреваемые могли бы создать еще большую угрозу для общества, поскольку инцидент произошел в жилом районе, и в это время утром люди готовятся выйти на работу, а дети — пойти в школу», — говорится в заявлении офиса шерифа.

Нападавшего уже опознали. Им оказался 28-летний Пьер Александр Шелтон из Бирмингема, штат Алабама. Задержанный подозреваемый был опознан как 22-летний двоюродный брат Шелтона, Аарон Джаджуан Шелтон, также из Бирмингема.

Инцидент произошел в четвертом часу утра 12 апреля. Изначально патрульные пытались остановить машину за превышение скорости: автомобиль мчал по трассе 111 миль в час (почти 179 километров в час). Двое подозреваемых смогли уйти от погони, открыв огонь по полицейским.

В среду стало известно, что в городе Сиракьюс штата Нью-Йорк младенец был убит, а еще двое маленьких детей получили огнестрельные ранения в результате стрельбы. Задержан был 23-летний Чавес Окасио, освобожденный в 2019 году условно-досрочно. По данным полиции Сиракьюса, три девочки, среди них 11-месячный младенец, а также дети трех и восьми лет находились на заднем сидении автомобиля, когда проезжающий на машине Окасио открыл огонь.

сша стрельба
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