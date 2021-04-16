Назван способ продлить выходные в мае

Москва, 16 апреля. Работодатели могут предоставить сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, сообщила Федеральная служба по труду и занятости.

Выходные в 2021 году приходятся на праздник Весны и Труда (1 мая), а также на День Победы (9 мая). По причине этого рабочие недели сократятся до четырех дней. Россияне останутся дома с 1–3 и 8–10 мая.

Однако в Роструде напомнили, что работодатель может увеличить майские каникулы для своих сотрудников. Такой шаг уменьшает не только норму рабочего времени, но и уменьшение зарплаты. Для того чтобы получить дополнительный выходной день, необходимо составить локальный нормативный акт в произвольной форме.

«Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — подчеркнули в Роструде.

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