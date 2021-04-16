Москвичи назвали 1,8 млн рублей минимальной суммой на «черный день»

Москва, 16 апреля. Около 1,3 млн рублей на счету в среднем нужно россиянину на семью, чтобы чувствовать себя уверенно. Однако в разных регионах суммы «подушки безопасности» рознятся.

Самые большие запросы оказались у москвичей — 1,8 млн рублей. Такая сумма им нужна на «черный день», сообщают «Известия». Петербуржцам понадобится 1,7 млн рублей, а жителям Владивостока 1,6 млн рублей соответственно.

Однако всего 40% россиян откладывают средства на «подушку безопасности». В среднем граждане откладывают чуть меньше 20% от дохода. При этом мужчины могут положить в копилку порядка 16%, а женщины оказались более бережливыми, они могут откладывать до 24%. Чаще всего к накоплению склонны люди, имеющие высшее образование и пенсионеры. Среди молодежи лишь 28% имеют сбережения.

Ранее экономист назвал удачный период для вложения денег в депозит. Он посоветовал ждать повышения ставки до восьми-девяти процентов.