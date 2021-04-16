Программу страхования космонавтов разработают в России

Москва, 16 апреля. Специалисты Роскосмоса создадут программу страхования, на случай если космонавт утратит трудоспособность. Об этом заявили в госкорпорации.

Страховая программа разрабатывается для тех, кто годами готовился к выходу в космос, а после нескольких полетов был вынужден покинуть команду из-за проблем со здоровьем. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

Недавно замглавы Роскосмоса по финансам Максим Овчинников оценил влияние санкций США на срыв договоров. По его словам, один из контрагентов госкорпорации в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.