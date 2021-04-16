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Группа «Моральный кодекс» отпразднует юбилей в московском Crocus City Hall
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Группа «Моральный кодекс» отпразднует юбилей в московском Crocus City Hall

Российская рок-группа «Моральный кодекс» выйдет на сцену Crocus City Hall, чтобы отпраздновать 30-летний юбилей. Компанию им составят другие эстрадные артисты.

Москва, 16 апреля. Российская рок-группа «Моральный кодекс» выйдет на сцену Crocus City Hall, чтобы отпраздновать 30-летний юбилей. Компанию им составят другие эстрадные артисты.

Группа «Моральный кодекс» должна была отпраздновать свой юбилей еще в 2020 году в ноябре. Но из-за пандемии коронавируса шоу пришлось отложить. Новая дата уже известна — 16 апреля. Кроме самих музыкантов для зрителей споют Кристина Орбакайте, Николай Расторгуев, Николай Фоменко, Дима Билан и другие.

Гостей шоу ждут главные хиты «Морального кодекса», дуэты с другими артистами, а некоторые песни зазвучат по-новому, пообещали артисты. Например, Нарик Сукачев исполнит «До свидания, мама!», а Тамара Гвердцители – «Девятую роту».

Но не только группа «Моральный кодекс» готовится отпраздновать свой юбилей. 15 апреля известной певице Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Многие артисты поздравили Примадонну, но ее дети, Гарри и Лиза, устроили ей небольшой концерт.

музыка юбилей рок концерт моральный кодекс
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