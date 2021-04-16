Google выпустил обновление Chrome 90 для операционных систем Windows и Mac

Маунтин-Вью, 16 апреля. Корпорация Google выпустила свежую версию браузера Chrome 90 для Windows, Linux и Mac. Пользователи уже оценили обновление.

Новый браузер позволяет просматривать страницы более безопасно. В обновлении по умолчанию используется протокол HTTPS, который существенно повысит производительность Chrome. Разработчики исправили 37 ошибок, которые были связаны с безопасностью. Также в Chrome 90 появилась дополнительная защита от атак NAT Slipstreaming. Кроме этого, компания продолжает усовершенствование функции «Поиск по вкладкам».

Недавно корпорация Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 7. Ее поддержка закончилась 14 января 2020 года. В качестве компенсации Microsoft предоставил возможность платно продлить срок действия. Стоимость составляет 100 долларов.