Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Ньон, 16 апреля. В полуфинальных матчах Лиги Европы лондонский «Арсенал» сыграет с испанским «Вильярреалом», а английский «Манчестер Юнайтед» сразится с итальянской «Ромой».

«Арсенал» в ответном матче нанес разгромное поражение «Славии» со счетом 4:0. В первом матче команды разошлись миром (1:1). Оппонент лондонцев «Вильярреал» дважды победил хорватское «Динамо». Первая игра закончилась со счетом 1:0, вторая — 2:1.

«Манчестер Юнайтед» без проблем разобрался с испанской «Гранадой» в обоих матчах. Встречи завершились победой «красных дьяволов» с одинаковым счетом — 2:0. Римляне в упорном противостоянии одержали верх над «Аяксом» со счетом 2:1. Первая игра закончилась ничейным результатом (1:1).

Недавно состоялись ответные встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. В одной из них мадридский «Реал» сыграл вничью с английским «Ливерпулем» и по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира.